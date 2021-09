Beim ersten Prozess um den folgenschweren Corona-Ausbruch im Tiroler Skiort Ischgl haben die Angehörigen eines toten Patienten vorläufig einen Rückschlag erlitten.

Die Richterin am Wiener Landgericht ließ keinerlei weitere wissenschaftliche Gutachten und Anträge auf Vorlage von Behördenprotokollen zu, die der Klägeranwalt gefordert hatte. Da alle relevanten Informationen bekannt seien, werde das Verfahren geschlossen, hieß es. Zugleich kündigte die Richterin ein schriftliches Urteil an.



Die Witwe und der Sohn eines an Corona gestorbenen Österreichers, der sich bei der chaotischen Abreise aus Ischgl angesteckt haben soll, fordern rund 100.000 Euro Schadenersatz. Der österreichische Staat lehnte zum Prozessauftakt Vergleichsverhandlungen ab.



Der auch bei vielen Deutschen beliebte Ski- und Partyort Ischgl wurde im März 2020 wegen steigender Coronazahlen plötzlich geschlossen. Reiserückkehrer trugen das Virus in viele Heimatländer weiter. Der Anwalt der Kläger argumentiert, dass die Behörden zu spät reagiert und Schutzmaßnahmen nicht ausreichend umgesetzt hätten. Außerdem habe Bundeskanzler Kurz die Quarantäne für Ischgl ohne Vorbereitungen verkündet. Tausende Urlauber seien daraufhin unkontrolliert und dicht an dicht gedrängt geflohen.



Bei dem Gericht sind bislang 15 Klagen zu Ischgl eingegangen. Der österreichische Verbraucherschutzverein, der die Klagen unterstützt, rechnet damit, dass insgesamt bis zu 3.000 Ansprüche an den Staat gestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.