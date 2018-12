Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, hat den Teilnehmern des G-20-Treffens im Umgang mit Russland Versagen vorgeworfen.

Das Treffen sei ein "Vermeidungsgipfel" gewesen, die Teilnehmer hätten von einer Bestrafung des russischen Präsidenten Putin abgesehen, sagte Ischinger im Deutschlandfunk. Obwohl Putin mitverantwortlich sei für die Eskalation des Ukraine-Konflikts, habe der russische Präsident keinen - so wörtlich - "ordentlich übergebraten bekommen".



Putin hatte am Rande der Gespräche in Buenos Aires einen Frieden mit der Ukraine ausgeschlossen. Der Krieg werde weitergehen, solange die Regierung in Kiew an der Macht bleibe, erklärte Putin. Die russische Marine hatte vor einer Woche in der Meerenge von Kertsch im Osten des Schwarzen Meers drei ukrainische Schiffe aufgebracht und die Besatzungen festgesetzt.