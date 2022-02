Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz (picture alliance/dpa/Kay Nietfeld)

Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" verweist auf eine von Ischinger mitgegründete Beraterfirma. Diese Firma habe Termine und Kontakte etwa für Rüstungsunternehmen auf der Sicherheitskonferenz zum Verkauf angeboten. Ischinger erklärte dazu, er habe niemals ein Gehalt oder andere finanzielle Zuwendungen von der Firma erhalten. Seine Anteile habe er an Treuhänder übergeben, um jeden Eindruck eines Interessenkonflikts zu vermeiden.

Ischinger leitet heute zum letzten Mal die Sicherheitskonferenz. Dann übergibt er den Vorsitz an den Diplomaten Christoph Heusgen. An der Veranstaltung nimmt auch US-Vizepräsidentin Harris teil. Sie wurde am späten Abend am Münchner Flughafen von Bayerns Ministerpräsident Söder begrüßt. Weitere Teilnehmer sind unter anderen UNO-Generalsekretär Guterres, Nato-Generalsekretär Stoltenberg, Bundeskanzler Scholz und der ukrainische Präsident Selenskyj.

