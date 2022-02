Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, fordert Russland auf, an der Münchner Sicherheitskonferenz teilzunehmen. (picture alliance/dpa/Kay Nietfeld)

Man werde alles versuchen, um einen autorisierten russischen Sprecher nach München zu bekommen, sagte Ischinger in Berlin. Vorwürfe aus Moskau, die Konferenz sei zu einem anti-russischen Forum degeneriert, wies er zurück. Russische Vertreter könnten in München dieselbe Bühne haben wie etwa US-Vertreter. Er hoffe, dass man am Wochenende nicht nur über sondern auch mit Russland sprechen könne, betonte Ischinger. Der russische Außenminister Lawrow hatte in der Vergangenheit mehrfach an der Sicherheitskonferenz teilgenommen. An der am Freitag beginnenden Tagung werden nach Angaben der Organisatoren 35 Staats- und Regierungschefs, rund hundert Ministerinnen und Minister sowie die Spitzen von UNO, Nato und EU teilnehmen.

Die Nachrichtenagentur RIA meldet unterdessen, Russland bleibe auch der heutigen Sitzung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa fern. Das OSZE-Treffen war von den baltischen Staaten beantragt worden und soll unter anderem die Lage in Belarus behandeln.

