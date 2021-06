In Osnabrück können sich künftig erstmals muslimische Theologinnen und Theologen in deutscher Sprache und vom deutschen Staat finanziert auf ihren Dienst in den Moscheegemeinden vorbereiten lassen.

Im Beisein von Altbundespräsident Wulff wird zur Stunde das Islamkolleg feierlich eröffnet. Gefördert wird die zweijährige Imam-Ausbildung vom Bundesinnenministerium und dem niedersächsischen Wissenschaftsministerium. Ziel ist eine von Verbänden und Einflüssen anderer Länder unabhängige Ausbildung deutschsprachiger muslimischer Seelsorger. Hinter dem Projekt stehen unter anderem der Zentralrat der Muslime in Deutschland, die Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland und der Zentralrat der Marokkaner in Deutschland. Mehrere große Dachverbände, wie etwa die türkische Ditib, sind bislang nicht beteiligt. Diese hatte im vergangenen Jahr ein eigenes Ausbildungszentrum in der Eifel gegründet.

