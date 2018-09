Der Islam-Dachverband DITIB hat sich enttäuscht zu den Berichten über eine mögliche Beobachtung durch den Verfassungsschutz geäußert.

Die Meldung habe innerhalb der eigenen Gemeinschaft und ‎unter den Muslimen insgesamt zu großer Betrübnis ‎geführt, teilte der türkisch geprägte Verband in Köln mit. Es sei nicht hinnehmbar, die DITIB ungeachtet ihrer angebotenen nützlichen ‎Dienste und gesellschaftlich wertvollen Beiträge als ‎gesellschaftsschädigenden Faktor zu markieren.‎ In einer großen ‎Gemeinschaft mit vielen ehrenamtlichen Personen ‎könne es vereinzelte lokale Vorstandsmitglieder ‎geben, die fehlerhaft handelten. DITIB habe ‎diesbezüglich stets die erforderlichen Maßnahmen ‎getroffen, heißt es weiter.



Unterstützung kam vom Verein "Türkische Gemeinde in Deutschland". Dessen Bundesvorsitzender Sofuoglu sagte im Deutschlandfunk, er habe das Gefühl, dass man jetzt gerade aus konjunkturellen Gründen versuche, die DITIB zu diffamieren. Zwar habe die Gruppierung in sich Probleme, aber sie sollte jetzt nicht unbedingt vom Verfassungsschutz beobachtet werden.



Der Grünen-Politiker Beck indes, der die DITIB schon länger kritisch beäugt, reagierte harsch auf die Pressemitteilung. "Ihr lügt wie gedruckt", schrieb er auf Twitter. Er warf dem Verband vor, die Aufklärung der Spionage-Affäre torpediert und nicht unterstützt zu haben. Das liege in der Verantwortung des Vorstands und nicht der Moscheebesucher oder der Ehrenamtlichen vor Ort.



Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat den größten deutschen Moscheeverband offenbar zum Prüffall erklärt. Nach Informationen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" soll bei einer Bund-Länder-Sitzung im November über eine mögliche Beobachtung des Verbandes diskutiert werden. Hintergrund sind demnach die Vorwürfe, DITIB-Mitarbeiter hätten Gegner des türkischen Präsidenten Erdogan bespitzelt, und und umstrittene Predigten im Zusammenhang mit dem Einsatz der türkischen Armee in Syrien.