Nach der umstrittenen Islamkonferenz in der Zentralmoschee der DITIB fordert der Islam-Experte des Erzbistums Köln, Thomas Lemmen, den Staat zum Handeln auf.

Die herausragende Rolle dieses Islamverbandes in Deutschland müsse überprüft werden, sagte der katholische Theologe dem Internetportal domradio.de. Da müsse man sich beispielsweise fragen, ob wirklich aus der Türkei entsandte Imame nötig seien, die bevorzugt mit Visa und Aufenthaltserlaubnis ausgestattet würden, um hier im Auftrag der türkische Religionsbehörde Diyanet ihren Dienst zu versehen. Lemmen verlangte eine Entscheidung darüber, ob diese Kooperation mit Diyanet und DITIB wirklich gewollt sei oder ob nicht "etwas anderes angesagt wäre".



Zu der Konferenz selbst führte er aus, es sei zwar nicht falsch, wenn Muslime sich träfen und ihre Position definierten. Ein Problem sei aber, dass die Diyanet damit ihren Einfluss über die DITIB hinaus auf andere Organisationen in Deutschland und Europa ausdehnen wolle. Vier der fünf Podien auf der Konferenz hätten hohe Funktionäre der Diyanet geleitet. Mit der Konferenz habe sich die DITIB noch einmal offenkundig als verlängerter Arm des türkischen Staatschefs Erdogan präsentiert.



Nach DITIB-Angaben hatte das dreitägige "Treffen der europäischen Muslime" in der vergangenen Woche mehr als 100 Teilnehmer aus 17 Ländern. Dabei wurden laut "Kölner Stadt-Anzeiger" zwei Teilnehmer gesichtet, die den Muslimbrüdern und damit radikalen Islamisten zugerechnet werden. Zudem wird den Organisatoren vorgeworfen, vorab in Deutschland nicht über die Veranstaltung informiert zu haben.



Die Nachrichtenagentur epd berichtet, auf Anfrage habe sich die DITIB zu konkreten Teilnehmern nicht geäußert. Sie habe lediglich erklärt, in Köln seien nur "Vertreter von konservativeren bis hin zu moderneren Auslegungen des Islams" zugegen gewesen. Ein glaubwürdiger Austausch könne sich seine Gesprächpartner nicht nach Gutdünken aussuchen, sondern müsse die gesellschaftliche Relevanz seiner Ansprechpartner berücksichtigen und respektieren.