Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft spricht sich gegen ein Verbot von Vollverschleierung für muslimische Mädchen an Schulen aus.

Vorstandsmitglied Hoffmann sagte im Deutschlandfunk, ein Verbot sei eigentlich immer das Ende eines Dialogs. Es lasse nicht mehr viele Möglichkeiten der pädagogischen Intervention offen. Die GEW finde Vollverschleierung ebenfalls sehr problematisch, betonte Hoffmann.



Aus ihrer Sicht muss zunächst nach den Gründe gefragt werden, warum eine junge Frau in Vollverschleierung in die Öffentlichkeit tritt. Es kann sein, führte Hoffmann aus, dass das von zu Hause aus verlangt werde aus streng religiösen oder islamistischen Motiven. Es könne aber auch ein Protest gegen ein liberales Elternhaus sein. Hoffmann zufolge kann die Verschleierung auch ein Hinweis auf Radikalisierung sein. Da sei es wichtig, im Dialog zu bleiben und dann vielleicht den einen Moment zu finden, wo man ein junges Mädchen vor solchen Schritten zurückhalten könne: "Pädagogik heißt immer Dialog, immer Gründe zu suchen und den jungen Menschen als jemanden zu begreifen, der auf der Suche ist und da auch möglicherweise in die falsche Richtung gehen kann."

Verbote in Baden-Württemberg, Hamburg und Schleswig-Holstein geplant

In Baden-Württemberg will Kultusministerin Eisenmann das Tragen einer Vollverschleierung in Schulen verbieten lassen. Um dafür eine Rechtsgrundlage zu schaffen, wolle man zügig das Schulgesetz anpassen, sagte die CDU-Politikerin. Die Religionsfreiheit habe ihre Grenzen, wenn sich Lehrkräfte und Schülerinnen im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr ins Gesicht schauen könnten, betonte sie. Zuvor hatten Hamburg und Schleswig-Holstein angekündigten, ihre Schulgesetze ändern zu wollen.



Gestern hatte das Oberverwaltungsgericht in Hamburg entschieden, dass eine Berufsschülerin vollverschleiert am Unterricht teilnehmen darf. Zur Begründung hieß es, für ein Verbot fehle die rechtliche Grundlage.