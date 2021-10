In Köln dürfen Muezzine künftig unter Auflagen zum Freitagsgebet rufen.

Die Stadt kündigte ein zunächst auf zwei Jahre befristetes Modellprojekt an. Der islamische Gebetsruf dürfe nur von 12 bis 15 Uhr und maximal fünf Minuten lang erfolgen. Die Lautstärke werde abhängig von der Lage der Moschee mit einer Höchstgrenze festgelegt. Die umliegende Nachbarschaft der Gemeinde sei im Vorfeld über den Gebetsruf zu informieren.



Die parteilose Oberbürgermeisterin Reker begrüßte das Modellprojekt. Dies sei ein Zeichen der gegenseitigen Akzeptanz der Religion und ein Bekenntnis zur grundgesetzlich geschützten Religionsfreiheit, sagte sie. Wie die Kölnische Rundschau berichtet, hat sich die größte Moschee, die vom Islamverband DITIB betrieben wird, noch nicht mit der Frage befasst, ob sie per Lautsprecher zum Gebet rufen will. Bislang sei der Ruf immer nur im Gebetssaal selbst und auf der Platzfläche zu hören gewesen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.