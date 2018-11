In Berlin hat Bundesinnenminister Seehofer die 4. Deutsche Islam-Konferenz eröffnet.

Es sei gut, dass man miteinander ins Gespräch komme, sagte Seehofer in seiner Eröffnungsrede. Er setze auf einen konstruktiven, von Toleranz und Respekt geprägten Dialog. Die Frage sei, wie man einen Islam in Deutschland fördern könne, der in der deutschen Gesellschaft verwurzelt sei. Die Teilnehmer des zweitägigen Treffens stammen aus Politik, Religion und Forschung.



Vor Beginn der Konferenz rief der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Mazyek, Muslime in Deutschland dazu auf, sich zu den demokratischen Grundwerten zu bekennen. Man habe ein fantastisches Grundgesetz, und auf dieser Basis müsse man sich bewegen, was Gleichstellung und Teilhabe der muslimischen Religionsgemeinschaften angehe, sage Mazyek im Bayerischen Rundfunk. Die Berliner Anwältin und Moscheegründerin Ates verlangte mehr Pluralität innerhalb der Islam-Konferenz. Die vertretenen Verbände nähmen arrroganterweise für sich in Anspruch, für alle Muslime zu sprechen, sagte sie im Deutschlandfunk.