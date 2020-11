Die Debatte über die Ausbildung von Imamen in Deutschland hält unvermindert an.

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Mazyek, sagte, im Deutschlandfunk, für die Integration sei es besser, wenn die Ausbildung hierzulande organisiert werde. Imame übten eine Brückenfunktion aus und spielten für die Integration

eine wichtige Rolle. Der Islam-Experte Mansour hält es ebenfalls grundsätzlich für richtig, Imame in Deutschland auszubilden. Allerdings müsse die theologische Grundlage deutlich werden, um den Widerspruch zwischen islamischen und demokratischen Werten aufzulösen, sagte Mansour dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der islamkritische Politikwissenschaftler Abdel-Samad hatte gestern seinen Rücktritt aus der Islamkonferenz angekündigt. Zur Begründung schrieb er auf Twitter, er wolle kein Feigenblatt für die Aufwertung des politischen Islam in Deutschland sein.



Bislang arbeiten vor allem im Ausland ausgebildete Imame als Geistliche in den Moscheegemeinden in Deutschland. Nächstes Jahr soll ein neues, unabhängiges Islamkolleg in Osnabrück seine Arbeit aufnehmen. Die Deutsche Islam-Konferenz soll einen regelmäßigen Dialog mit muslimischen Vertretungen in Deutschland sicherstellen.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.