Der muslimische Intellektuelle und Reformdenker Muhammed Shahrur ist tot.

Er starb bereits am vergangenen Wochenende in einem Krankenhaus in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie über sein offizielles Twitter-Konto mitgeteilt wurde. Shahrur wurde 81 Jahre alt. Der gebürtige Syrer verfasste zahlreiche Bücher, in denen er sich insbesondere mit der Auslegung des Korans befasste. Der Journalist und Islamexperte, Loay Mudhoon, betonte, Shahrur habe wichtige Impulse für die Modernisierung des Islam-Verständnisses gegeben. Zudem habe er sich konsequent für eine Entpolitisierung der Religion eingesetzt.



