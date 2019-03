Die nordrhein-westfälische Landesregierung will ihre Zusammenarbeit mit den Muslimen nach eigenen Angaben auf eine neue Grundlage stellen.

Zu dieser Neuausrichtung gehöre, dass die Pluralität des Islam in Zukunft stärker berücksichtigt werde, erklärte NRW-Integrationsstaatssekretärin Serap Güler in Düsseldorf. Neben "bewährten Kooperationspartnern" sollten auch "liberale, weltoffene muslimische Vereine und Verbände" in die Dialogarbeit der Landesregierung einbezogen werden. Das sei eine Innovation im Vergleich zu früherem Regierungshandeln, betonte die CDU-Politikerin.