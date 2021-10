Kölns Oberbürgermeisterin Reker hat die Einführung des Modellprojekts zum islamischen Gebetsruf in der Stadt verteidigt.

Es gebe deswegen viele Diskussionen, schrieb die parteilose Politikerin auf Twitter. Köln sei aber eine Stadt der Freiheit und Vielfalt - auch der religiösen. Wer am Hauptbahnhof ankomme, werde vom Dom begrüßt und von Kirchengeläut begleitet, betonte Reker. Viele Kölnerinnen und Kölner seien Muslime. Den Muezzin-Ruf zu erlauben, stelle für sie ein Zeichen des Respekts dar, führte die Oberbürgermeisterin aus.



In Köln können Moscheen seit Neuestem zunächst auf zwei Jahre befristet unter strengen Auflagen die öffentliche Durchführung des Gebetsrufs beantragen. Daran gibt es Kritik. In Teilen ist diese auch islamfeindlich motiviert.

