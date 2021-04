In den meisten Ländern begehen Muslime ab heute den Fastenmonat Ramadan.

Wegen der Corona-Pandemie gibt es in vielen Staaten mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung Einschränkungen für Gläubige. Im Iran, Tunesien und Marokko gelten nächtliche Ausgangssperren. Traditionell kommen die Menschen abends zum Fastenbrechen und Beten zusammen. In der Türkei dürfen angesichts eines Rekordhochs der Fallzahlen Cafés und Restaurants nur einen Lieferservice anbieten. In Indonesien, wo weltweit die meisten Muslime leben, dürfen die Menschen zu den Feierlichkeiten nicht in ihre Heimatstädte zurückkehren.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.