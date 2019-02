Bundestagspräsident Schäuble hat einen differenzierten Blick auf den Islam in Deutschland gefordert.

Im Diskurs sei eine Polarisierung zu vermeiden, sagte der CDU-Politiker am Abend in Berlin und warnte vor wachsenden Vorbehalten gegenüber dem Islam als einer vermeintlich rückständigen und frauenfeindlichen Religion. Auch Deutschland sei nicht immer so offen wie heute gewesen, und gesellschaftlicher Wandel brauche Zeit, betonte Schäuble. Nicht alle Werte und Normen, die man heute zu Recht von neu ins Land Kommenden fordere, gehörten seit Jahrzehnten zur unbestrittenen deutschen Leitkultur. Gelebte Homosexualität etwa sei hierzulande einmal ein Straftatbestand gewesen. Und auch erst in den 70er Jahren seien Frauen ihren Ehemännern rechtlich gleichgestellt worden, erinnerte der CDU-Politiker.



Ebenso aber müssten Muslime sich klarmachen, dass sie in einem Land lebten, das von der christlichen Tradition und den Werten der Aufklärung geprägt sei.