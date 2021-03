Ungeachtet der Warnungen vor Islamfeindlichkeit und Tourismuseinbußen haben die Schweizer knapp für ein Verhüllungsverbot im öffentlichen Raum gestimmt. Nach Auszählung fast aller Stimmen votierten mehr als 52 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die umgangssprachlich als "Burka-Verbot" bekannte Volksinitiative.

Ziel der Maßnahme ist ein Verbot von Gesichtsbedeckungen etwa in Restaurants, in Sportstadien, im öffentlichen Nahverkehr oder auch beim Spazieren auf der Straße. Ausnahmen soll es für religiöse Stätten geben oder wenn Bedeckungen aus Sicherheits- oder Gesundheitsgründen nötig sind. Die Behörden haben zwei Jahre Zeit, ein entsprechendes Gesetz auszuarbeiten. Mit dem Ja schließt sich die Schweiz Ländern wie Frankreich, Österreich, Bulgarien, Belgien und Dänemark an, in denen eine Vollverschleierung verboten ist.

Die gleichen Initiatoren wie beim Minarettverbot 2009

Die Abstimmung zielte primär auf sogenannte Nikabs und Burkas ab. Explizit erwähnt wird das aber nicht. Der Volksentscheid wurde vom "Egerkinger Komitee" initiiert und eingereicht, das 2009 bereits das Verbot zum Bau neuer Minarette lanciert hatte. Die rechtspopulistische SVP unterstützte das Vorhaben. Bei den Wahlaufrufen für ein Ja wurde unter mit dem Slogan "Stoppt den radikalen Islam!" geworben.



Die Schweizer Regierung war gegen die Maßnahme und argumentierte, sie könne dem Tourismus schaden. Die meisten Muslimas, die Vollverschleierung mit Sichtfenster tragen, seien Touristinnen aus wohlhabenden Golfstaaten. In der Gegenkampagne wurde die Initiative als absurd, überflüssig und islamfeindlich bezeichnet. Die Zahl der Nikabträgerinnen in der Schweiz, die sich regelmäßig so kleiden, wird auf maximal 30 geschätzt. Der Anteil der Muslime an der Bevölkerung lag 2018 bei 5,3 Prozent.



Die Initiatoren führen drei Argumente an: Die Gesichtsverhüllung stehe im Konflikt mit dem Zusammenleben in einer freiheitlichen Gesellschaft, zudem sei sie Ausdruck der Unterdrückung der Frau durch einen extremen Islam, und schließlich diene ein Verhüllungsverbot der Bekämpfung der Kriminalität. Die Katholische Nachrichtenagentur hat Argumente pro und contra zusammengetragen.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.