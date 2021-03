Ungeachtet der Warnungen vor Islamfeindlichkeit und Tourismuseinbußen haben die Schweizer knapp für ein Verhüllungsverbot im öffentlichen Raum gestimmt. Laut Endergebnis votierten 51,2 Prozent am Sonntag mit Ja und 48,8 Prozent mit Nein. Von den 26 Kantonen waren 20 für die umgangssprachlich als "Burka-Verbot" bekannte Volksinitiative und sechs dagegen. Damit muss das Verbot in die Verfassung aufgenommen werden.

Ziel der Maßnahme ist ein Verbot von Gesichtsbedeckungen etwa in Restaurants, in Sportstadien, im öffentlichen Nahverkehr oder auch beim Spazieren auf der Straße. Ausnahmen soll es für religiöse Stätten geben oder wenn Bedeckungen aus Sicherheits- oder Gesundheitsgründen nötig sind. Die Behörden haben zwei Jahre Zeit, ein entsprechendes Gesetz auszuarbeiten. Mit dem Ja schließt sich die Schweiz Ländern wie Frankreich, Österreich, Bulgarien, Belgien und Dänemark an, in denen eine Vollverschleierung bereits verboten ist.

Die gleichen Initiatoren wie beim Minarettverbot 2009

Die Abstimmung zielte primär auf sogenannte Nikabs und Burkas ab. Explizit erwähnt wird das aber nicht. Der Volksentscheid wurde vom "Egerkinger Komitee" initiiert und eingereicht, das 2009 bereits das Verbot zum Bau neuer Minarette lanciert hatte. Die rechtspopulistische SVP unterstützte das Vorhaben. Geschäftsführer Anian Liebrand ist Mitglieder der Partei. Bei den Wahlaufrufen für ein Ja wurde unter mit dem Slogan "Stoppt den radikalen Islam!" geworben.



Die Initiatoren führen drei Argumente an: Die Gesichtsverhüllung stehe im Konflikt mit dem Zusammenleben in einer freiheitlichen Gesellschaft, zudem sei sie Ausdruck der Unterdrückung der Frau durch einen extremen Islam, und schließlich diene ein Verhüllungsverbot der Bekämpfung der Kriminalität. Die Katholische Nachrichtenagentur hat Argumente pro und contra zusammengetragen.

"Absurd", "überflüssig", "islamfeindlich"

Die Schweizer Regierung war gegen die Maßnahme und argumentierte, sie könne dem Tourismus schaden. Die meisten Muslimas, die Vollverschleierung mit Sichtfenster tragen, seien Touristinnen aus wohlhabenden Golfstaaten. Die Direktorin des Schweizer Tourismus-Verbands, Barbara Gisi, sagte der "Berner Zeitung", das Image der Schweiz als freundlicher und offener Gastgeber werde wohl leiden. Das zeigten Erfahrungen aus dem Tessin, wo es bereits seit 2016 ein "Burkaverbot" gibt. Die Entscheidung dürfte auch "gemäßigte Musliminnen und Muslime" abschrecken.



Die Gegenkampagne warf dem Komitee vor, nur Stimmung gegen Muslime machen zu wollen. Sie bezeichnete die Initiative als absurd, überflüssig und islamfeindlich. Die Zahl der Nikabträgerinnen in der Schweiz, die sich regelmäßig so kleiden, wird auf maximal 30 geschätzt. Der Anteil der Muslime an der Bevölkerung lag 2018 bei 5,3 Prozent.

Soziologin: Meistens sind es Konvertitinnen

Die französische Soziologin Agnès De Féo beschäftigt sich seit 15 Jahren mit dem Thema. Nach ihren Angaben sind Frauen in Europa, die sich verhüllen, vielfach erst als Teenager oder Erwachsene zum Islam übergetreten. Sie seien in aller Regel nicht unterdrückt, sondern sehr forsch und wollten mit dem Gewand gegen das gängige Mode- und Schönheitsideal protestieren, sagte sie der "NZZ".



Auch in Deutschland positionierten sich Beobachter der Volksinitiative. Die Feministin Alice Schwarzer warb in der "Neuen Zürcher Zeitung" für ein "Ja"zum Verbot. Die Verschleierung der Frauen sei die "Flagge des politischen Islam", sagte sie. Dagegen meint die Erziehungswissenschaftlerin Meltem Kulaçatan in der "Republik", ein Erfolg würde nur den antimuslimischen Rassismus befeuern.

Islamwissenschaftler: "Weder Burka noch Nikab in der islamischen Theologie definiert"

Der Islamwissenschaftler Reinhard Schulze erklärte dem Portal "kath.ch", die breite Unterstützung für die Verbotsinitiative hänge auch damit zusammen, dass die Ablehnung einer Gesichtsverhüllung im öffentlichen Raum nicht allein durch eine rechtskonservative, populistische Haltung motiviert sei. Das könne auch ein Anliegen von liberalen und linken Kreisen sein. Es nerve ihn jedoch, dass die Gesichtsverschleierung symbolpolitisch behandelt werden und man meine, durch ein Verbot tatsächlich einen Beitrag zur Bekämpfung frauenfeindlicher Haltungen und Einstellungen zu leisten. Der emeritierte Professor der Uni Bern führte aus, weder Burka noch Nikab seien in der islamischen Theologie definiert. Es handele sich um historische und lokale Traditionen aus dem afghanisch-pakistanischen Raum und von der arabischen Halbinsel.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.