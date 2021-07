Am ersten Tag der islamischen Pilgerfahrt sind tausende Gläubige nach Mekka geströmt.

Die Hadsch findet in Saudi-Arabien zum zweiten Mal in Folge unter Corona-Bedingungen statt. Das Königreich erlaubt nur insgesamt 60.000 geimpften Staatsbürgern die Teilnahme. Nachdem sie in Bussen vor der Großen Moschee in Mekka eintrafen, begannen die Pilger mit der Umrundung der Kaaba, dem würfelförmigen Heiligtum im Zentrum der Moschee. Morgen reisen die Pilger weiter in das etwa fünf Kilometer entfernte Mina, wo sie den Berg Arafat besteigen und sich dort zum Gebet versammeln. Das Ritual gilt als einer der Höhepunkte der jährlichen Pilgerfahrt.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.