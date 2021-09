Aus Sicht des Mannheimer Historikers Philipp Gassert reicht Religion als vorrangige Erklärung für den 11. September und die darauffolgenden kriegerischen Verwicklungen nicht aus.

Sowohl die islamistischen Terroristen als auch die USA und ihre Verbündeten hätten religiöse Argumente immer wieder vorgeschoben, um Machtstreben und andere politische Ziele zu verschleiern, sagte er im Deutschlandfunk. Natürlich seien die Attentäter selbst "tiefreligiöse" Menschen gewesen, die einer Art religiösem Todeskult anhingen. Religion sei bei ihnen kein Vorwand gewesen, aber auch keine zwingende Ursache. Es müsse etwas dazukommen, ergänzte der Professor für Zeitgeschichte an der Universität Mannheim, der kürzlich ein Buch zum 11. September und den Folgen veröffentlicht hatte. Selbst US-Präsident George Bush habe 2001 sehr wohl unterschieden zwischen Islam und Islamismus, weil er nicht alle Muslime oder den Islam als Religion in Mithaftung für diese radikale Sekte nehmen wollte.



Der Terrorist Osama bin Laden habe es geschafft, führte Gassert aus, mit religiöser Argumentation Hass gegen die USA zu schüren. Zum einen habe er deren Kampf gegen den Terrorismus auf eine Stufe gestellt mit den Kreuzzügen zur Befreiung Jerusalems von den Muslimen. Zum anderen habe er behauptet, die USA hielten durch ihre Unterstützung für Saudi-Arabien die heiligsten Stätten der Muslime besetzt. Als Folge all dieser Entwicklungen, so Gassert weiter, hätten sich die Erzählungen vom Kampf der Kulturen und Religionen in vielen Köpfen festgesetzt. Und das auch, "weil wir in Europa überwiegend in einer säkularisierten Gesellschaft leben, in der Religion an den Rand gedrängt wurde, zum Teil mit einem negativen Stigma".