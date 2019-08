Für mehr als eine Milliarde Muslime weltweit beginnt heute das viertägige Opferfest.

Es bildet den Höhepunkt und Abschluss der jährlichen Pilgerfahrt nach Mekka. Auch in Deutschland treffen sich die Gläubigen am Morgen zum Gebet in der Moschee. Das Opferfest erinnert an die Bereitschaft Abrahams, einen seiner Söhne zu opfern, um Gott seinen Glauben zu beweisen. Der Beginn richtet sich nach dem islamischen Mondkalender und kann in verschiedenen Ländern variieren.