Mit einer Gedenkveranstaltung ist in Dresden an den islamfeindlich motivierten Mord an Marwa El-Sherbini in einem Gerichtssaal vor elf Jahren erinnert worden.

Vor dem Landgericht legten Vertreter des Landes, der Stadt und der Zivilgesellschaft weiße Rosen nieder und erinnerten mit einer Schweigeminute an die frühere ägyptische Handballnationalspielerin und studierte Pharmazeutin. Sie war am 1. Juli 2009 im Alter von 31 Jahren nach einer Zeugenaussage vom Angeklagten niedergestochen worden. An der Gedenkveranstaltung nahmen rund 150 Menschen teil.



In seiner Rede betonte Dresdens Finanzbürgermeister Lames (SPD), dass Fremdenfeindlichkeit noch immer zu Gewalttaten und Mord führe. Aus dem Jahre 2019 gebe es dafür gleich mehrere Beispiele, die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke (CDU) oder die Anschläge in Halle und Hanau. Rassismus sei keine Privatsache, sagte Lames, sondern stelle die Werte der Demokratie infrage. Der Generalsekretär des Zentralrates der Muslime in Deutschland (ZMD), El Yazidi, betonte, Übergriffe und Anschläge auf Muslime nähmen weiter stetig zu. El-Sherbini sei eine "Heldin für Zivilcourage".



Die damals schwangere Frau hatte, nachdem sie von ihrem späteren Mörder wegen ihres Kopftuchs beleidigt worden war, vor Gericht als Zeugin ausgesagt. Ihr Mann war bei der Tat verletzt worden. Der Täter Alex W. wurde Ende 2009 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Dresdner Landgericht bescheinigte ihm Fremdenfeindlichkeit und Hass auf Muslime. Der "Rat muslimischer Studierender und Akademiker" (RAMSA) erklärte den 1. Juli vor fünf Jahren zum "Tag gegen anti-muslimischen Rassismus".