Im Iran sind drei Frauenrechtlerinnen nach Angaben von Amnesty International zu langen Haftstrafen verurteilt worden.

In einer Mitteilung der Menschenrechtsorganisation heißt es, eine Mutter und ihre Tochter müssten für jeweils 16 Jahre und eine weitere Frau für 23-einhalb Jahren ins Gefängnis. Bei ihnen handele es sich um "gewaltlose politische Gefangene, die allein deshalb in Haft gehalten werden, weil sie sich gegen das diskriminierende Verschleierungsgesetz im Iran engagieren". Weiter heißt es, dass in dem Fall noch Berufungsverfahren angesetzt seien.



Die drei Frauenrechtlerinnen waren im April festgenommen worden. Anlass war ein Video, das sie ohne die Iran vorgeschriebene Kopfbedeckung in der Teheraner U-Bahn zeigte. Zudem verteilten sie Blumen an weibliche Passagiere und verliehen ihrer Hoffnung auf einen Tag Ausdruck, von welchem an iranische Frauen die Freiheit der Kleidungswahl haben mögen.