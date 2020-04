Hessen hat seine Zusammenarbeit mit dem türkischen Moscheeverband Ditib beim islamischen Religionsunterricht beendet.

Der hessische Kultusminister Lorz erklärte in Wiesbaden, die Zweifel an der grundsätzlichen Unabhängigkeit von Ditib von der türkischen Regierung hätten nicht ausgeräumt werden können. Die Kooperation werde damit zum Ende des Schuljahres gestoppt. Nach Lorz' Angaben will Hessen nun stattdessen einen Schulversuch zum Islamunterricht ausbauen, den es für die Schüler der Jahrgangsstufe sieben bereits seit dem laufenden Schuljahr gibt.



Der Ditib-Verband bezeichnete die Entscheidung als enttäuschend. Die Zweifel an der Unabhängigkeit von Ditib seien nicht berechtigt. Bereits zuvor hatte der Verband mit juristischen Schritten gedroht. Ditib untersteht der türkischen Religionsbehörde und ist vor allem deshalb umstritten.