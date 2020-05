Inhaftierte Mitglieder der Terrorgruppe Islamischer Staat haben in einem von Kurden kontrollierten Gefängnis in Nordostsyrien rebelliert.

Nach Verhandlungen mit den kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräften hätten sie nach mehreren Stunden die Kontrolle des Gefängnisses in Hassakeh wieder aufgegeben, sagte ein SDF-Sprecher. Nach seinen Angaben beteiligten sich auch Vertreter der US-geführten Koalition gegen den Islamischen Staat an den Verhandlungen. Kurdische Spezialtruppen und Anti-Terror-Einheiten halfen, die Lage unter Kontrolle zu bringen.



Schon im März hatten IS-Gefangene zwei Tage lang die Haftanstalt in Hassakeh unter ihre Kontrolle gebracht. Vier Gefangene entkamen, wurden aber wieder ergriffen.