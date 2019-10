Die Terrormiliz Islamischer Staat hat den Tod ihres Anführers al-Bagdadi bestätigt.

Dies geht aus einer Audio-Botschaft hervor, die der IS über seinen Medienkanal veröffentlichte. Zugleich wurde bekanntgegeben, dass der Dschihadist al-Kuraischi nun an der Spitze stehe. Am Sonntag hatte US-Präsident Trump der Öffentlichkeit den Tod von al-Bagdadi mitgeteilt. Der IS-Anführer sei bei einem Einsatz von US-Spezialeinheiten in Nordsyrien zunächst in einen Tunnel geflohen, habe dann eine Sprengstoffweste gezündet und dabei auch zwei Kinder getötet.



Die USA veröffentlichten Aufnahmen vom Angriff auf das Anwesen des IS-Anführers al-Bagdadi. US-General McKenzie nannte zudem weitere Details zum Einsatz. Demnach wurde das Gebäude zum Ende der Operation durch Bomben völlig zerstört, um keine Pilgerstätte für Anhänger der Terrormiliz zu schaffen. Nach Angaben McKenzies wurde der Leichnam al-Bagdadis seebestattet, nachdem die Identität des Extremisten anhand einer DNA-Analyse zweifelsfrei nachgewiesen worden sei.