Die Türkei hat offenbar damit begonnen, gefangen genommene IS-Terroristen aus den USA und Europa abzuschieben.

Wie der staatlicher Sender TRT berichtet, wurde bereits ein US-Amerikaner ausgeflogen. Noch im Laufe des Tages sollten ein Deutscher und ein Däne folgen.

Am Donnerstag würden sieben weitere deutsche Kämpfer abgeschoben, sagte ein Sprecher des Innenministeriums.



Nach Angaben des türkischen Präsidenten Erdogan sitzen derzeit 1.149 Anhänger des IS in türkischen Gefängnissen. Davon seien 737 ausländische Staatsbürger. Innenminister Soylu betonte, die Türkei sei kein Hotel für IS-Leute. Zuletzt waren währende der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien 287 IS-Anhänger festgenommen worden, darunter Frauen und Kinder.



Ankara hatte in den vergangenen Wochen immer wieder europäische Staaten dafür kritisiert, dass diese nicht bereit seien, Staatsangehörige aufzunehmen, die sich dem IS angeschlossen hatten. Bundesaußenminister Maas hatte vergangene Woche in Budapest betont, es müsste erst einmal rechtssicher festgestellt werden, dass es sich um deutsche Staatsbürger handele.