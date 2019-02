Antworten auf religiöse Fragen bekommen muslimische Jugendliche in Deutschland nach Einschätzung des islamischen Theologen Samet Er fast ausschließlich von Salafisten.

Das Problem sei, dass die jungen Menschen in vielen Moscheen hierzulande keine Antworten fänden, sagte der Berater niedersächsischer Gefängnisse im Deutschlandfunk. Die Imame dort hätten kein Verständnis für deren Alltag.



"Was bringt mir ein Imam, der 20 Jahre an der größten islamischen Universität studiert hat, aber keine Antworten auf den deutschen Kontext hat?", meinte Samet Er. "Mit dem kann ich hier in Deutschland nichts anfangen."



Laut einer Analyse der Konrad-Adenauer-Stiftung stellen Moscheen hierzulande nach wie vor kaum deutsche Imame ein, auch aus finanziellen Gründen. Der Theologe hält es für dringend nötig, daran etwas zu ändern.



Er betonte, die Jugendlichen müssten gegen die radikalen Angebote von Salafisten immunisiert werden. Außerdem sei es wichtig, dass sie auf Deutsch über ihren Glauben sprechen könnten.