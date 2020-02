Die AfD hat im Bundestag in Berlin einen Antrag zur Beobachtung von Teilen des Islamverbands Ditib durch den Verfassungsschutz eingebracht.

Die Partei spricht darin von einer Ausbreitung des Islamismus in Deutschland. Der AfD-Abgeordnete Hess sagte, die Bundesbehörden dürften dem Treiben der islamistischen Muslimbruderschaft hierzulande nicht naiv und hilflos zuschauen.



Konkrete Verbindungen zwischen Ditib und Muslimbruderschaft sind bisher nicht bekannt. Während die Ditib türkisch geprägt ist, hat die Muslimbruderschaft ihre Wurzeln im arabischen Raum. Die Ditib ist der größte deutsche Islamverband. In dem Antrag der AfD wird zudem die Deutsche Muslimische Gemeinschaft (DMG), ehemals Islamische Gemeinschaft in Deutschland (IGD), aufgeführt. Ihre Verbindungen zur Muslimbruderschaft werden seit Längerem öffentlich diskutiert.

"Liberalen Muslimen den Rücken stärken"

Der CDU-Abgeordnete Amthor nannte den AfD-Antrag in der Bundestagsdebatte scheinheilig. Sein Kollege de Vries warf den AfD-Abgeordneten vor, in ihrer Rhetorik bewusst den Islam mit dem Islamismus zu verwechseln und alle Muslime zu Islamisten zu machen. Zugleich warf de Vries insbesondere dem Hamburger Senat vor, er hofiere problematische Islamverbände. Es sei aber wichtig, säkularen und liberalen Muslimen den Rücken zu stärken, da es nicht sein dürfe, dass Mädchen gehänselt würden, weil sie kein Kopftuch tragen würden.



Andere Abgeordnete wiesen darauf hin, dass sich der Verfassungsschutz aus gutem Grunde eben auch für AfD-Mitglieder interessiere. Der SPD-Innenpolitiker Grötsch führte aus, allein durch demokratische Wahlen werde noch niemand zum Demokraten. Sein Parteifreund Lindh meinte, den in Deutschland lebenden Muslimen sei in den vergangenen Jahren ein enormes Maß an Missachtung entgegengebracht worden. Dafür wolle er sich entschuldigen.