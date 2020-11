Französische Ermittler haben auf dem Mobiltelefon des Attentäters von Nizza ein Foto des islamistischen Terroristen gefunden, der zwei Wochen zuvor einen Lehrer nahe Paris enthauptet hatte.

Den Angaben der Staatsanwaltschaft zuzfolge waren zudem Bilder mit Bezug zur Terrormiliz IS und eine Sprachnachricht gespeichert, in der Frankreich als "Land der Ungläubigen" bezeichnet wird. Der 21-jährige Tunesier hatte Ende Oktober drei Menschen in einer Kirche in Nizza erstochen. Er selbst wurde durch Schüsse der Polizei schwer verletzt.



In Paris ist heute an die 130 Todesopfer der islamistischen Anschläge auf den Konzertsaal Bataclan und vor dem Fußballstadion "Stade de France" vor fünf Jahren erinnert worden. Regierungschef Castex und Bürgermeisterin Hidalgo legten Kränze an den Tatorten nieder.



In Krefeld in Nordrhein-Westfalen gedachten etwa 100 Menschen des Opfers der mutmaßlich ebenfalls islamistisch motivierten Messerattacke in Dresden von Anfang Oktober. Der 55-jährige Tourist war kurz nach der Tat im Krankenhaus gestorben. Ein weiterer Mann aus Köln überlebte den Angriff schwer verletzt.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.