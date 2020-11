Französische Ermittler haben auf dem Mobiltelefon des Attentäters von Nizza ein Foto des islamistischen Terroristen gefunden, der zwei Wochen zuvor einen Lehrer nahe Paris enthauptet hatte.

Den Angaben der Staatsanwaltschaft zuzfolge waren zudem Bilder mit Bezug zur Terrormiliz IS und eine Sprachnachricht gespeichert, in der Frankreich als "Land der Ungläubigen" bezeichnet wird. Der 21-jährige Tunesier hatte Ende Oktober drei Menschen in einer Kirche in Nizza erstochen. Er selbst wurde durch Schüsse der Polizei schwer verletzt.

