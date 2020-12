Wegen einer Anschlagsserie auf den Bahnverkehr ist ein irakischer Staatsbürger vom Landgericht Wien zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Der 44-Jährige hatte 2018 auf der ICE-Strecke München - Nürnberg und in Berlin mehrfach versucht, Züge zum Entgleisen bringen. Die Vorhaben scheiterten, es entstand lediglich Sachschaden. Der Mann wurde nun wegen mehrfachen versuchten Mordes, schwerer Sachbeschädigung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung schuldig gesprochen. Das Gericht zeigte sich davon überzeugt, dass er im Namen des sogenannten Islamischen Staates handelte.



Der in Wien als anerkannter Flüchtling lebende Iraker hatte die Taten gestanden, eine Mitgliedschaft in der Terrormiliz aber bestritten. Seine mitangeklagte Ehefrau wurde freigesprochen.

