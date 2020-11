Die Vereinigten Arabischen Emirate haben im Konflikt um Meinungsfreiheit und Islamismus Frankreichs Staatschef Macron in Schutz genommen.

Man solle sich anhören, was Macron in seiner Rede wirklich gesagt habe, sagte der Staatsminister für Auswärtiges, Gargasch, der "Welt". Macron wolle nicht, dass Muslime im Westen gettoisiert würden, und damit liege er richtig. Frankreich habe das Recht, nach Wegen zu suchen, um Muslime zu integrieren und Militanz zu bekämpfen. Gargasch führte aus, als Muslim fühle ich mich beleidigt durch bestimmte Karikaturen, aber als denkender Mensch sehe er die Politik, die rund um dieses Thema betrieben werde.



In diesem Zusammenhang übte der arabische Staatsminister scharfe Kritik am türkischen Präsidenten Erdogan. Dieser manipuliere das Thema, da er Anführer des sunnitischen Islams werden wolle. In Wahrheit verfolge er ein politisches Projekt, kein theologisches. Erdogan verbreite die Ideologie der Muslimbrüder und wolle das Osmanische Reich wieder errichten. Wie der Iran betreibe er eine imperialistische Politik, und das ist eine der Hauptgefahren in der Region, führte Gargasch aus.



In der Türkei und anderen islamisch geprägten Ländern hatte Macron Empörung ausgelöst, weil er bekräftigte, dass religionskritische Karikaturen von der Meinungsfreiheit gedeckt seien. Anlass war die Ermordung eines französischen Lehrers gewesen, der im Unterricht Mohammed-Karikaturen behandelt hatte und danach von einem mutmaßlichen Islamisten enthauptet worden war.

