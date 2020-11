Die migrationspolitische Sprecherin der FDP, Teuteberg, fordert, konsequenter gegen die ideologische Basis des islamistischen Terrors vorzugehen.

Teuteberg sagte im Deutschlandfunk, der Verfassungsschutz zähle trotz aller Programme zur Deradikalisierung 12.000 Salafisten in der Bundesrepublik.

Sie begrüßte den gestrigen Beschluss der EU-Innenminister, im Kampf gegen Terrorismus auf europäischer Ebene besser zusammenzuarbeiten. Jede Sicherheitslücke in einem einzelnen Mitgliedsstaat werde zu einem Sicherheitsrisiko für alle Mitgliedsstaaten. Die Freizügigkeit innerhalb der EU dürfe kein Schlupfloch sein für organisierte Kriminalität und unerlaubte Einreise, so Teuteberg.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.