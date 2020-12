Gut fünf Jahre nach dem islamistisch motivierten Anschlagsversuch auf einen Thalys-Hochgeschwindigkeitszug ist der Attentäter in Frankreich zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Zudem verhängte ein Gericht in Paris Gefängnisstrafen zwischen sieben und 27 Jahren gegen drei Helfer des Mannes. Das Attentat des 31-Jährigen aus Marokko war gescheitert, weil er von Passagieren rechtzeitig überwältigt wurde. Er hatte im August 2015 den Thalys mit einer Kalaschnikow, einer Pistole und einem Messer betreten. Offenbar weil Waffen nicht auslösten, konnten Mitfahrende eingreifen. Zwei Menschen erlitten dabei Verletzungen.



Vor der Urteilsverkündung hatte sich der Hauptangeklagte reumütig gezeigt. Seine Tat tue ihm "von ganzem Herzen Leid", sagte er in seinem Schlusswort. Er gestand die Absicht, Menschen zu töten, fügte aber hinzu, in letzter Sekunde habe er Skrupel bekommen. Als Auftraggeber verwies er auf einen Mann von der Terrormiliz IS, der unter anderem als Planer der Anschläge vom November 2015 in Paris mit 130 Toten gilt.

