Die USA haben das Betätigungsverbot für die islamistische Hisbollah-Bewegung in Deutschland gelobt.

Außenminister Pompeo sagte, Deutschland schließe sich damit der wachsenden Zahl von Nationen an, die die falsche Unterscheidung zwischen den terroristischen Operationen der Hisbollah und einem angeblichen politischen Flügel ablehnten. Israel forderte die Europäische Union auf, dem Beispiel Deutschlands zu folgen und die Hisbollah-Aktivitäten europaweit zu verbieten. Der Zentralrat der Juden teilte mit, die Gruppierung leugne das Existenzrecht Israels und arbeite an dessen Vernichtung.



Laut Bundesverfassungsschutz sammelt die Hisbollah in Deutschland unter anderem Spenden. Die Polizei hatte gestern Gebäude von vier Vereinen in Dortmund, Berlin, Münster und Bremen durchsucht.