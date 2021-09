Das Bundesamt für Verfassungsschutz bereitet sich nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan auf eine wachsende Terrorgefahr vor.

Präsident Haldenwang sagte dem "Tagesspiegel", in Teilen der islamistischen und dschihadistischen Szene habe man hierzulande Freudenbekundungen beobachtet. Man befürchte, dass solche Gruppierungen den Sieg der Taliban für eine Propaganda-Offensive nutzen, heroisieren und für die ganze islamistische Szene in Anspruch nehmen wollten. Dies erziele Wirkung insbesondere bei jungen Anhängern. Sorge bereitet dem Verfassungsschutz laut Haldenwang auch, dass die Terrormiliz IS versuche, sich in Europa wieder verstärkt zu organisieren.



Man halte rund 2.000 Islamisten in Deutschland für besonders gefährlich, erklärte der Behördenleiter weiter. Das seien alle, denen man als Nachrichtendienst potenziell Terror bis hin zu Anschlägen zutraue.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.