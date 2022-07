Das Archivbild zeigt Angehörige des malischen Militärs bei einer Parade in Kati. (AFP / Florent Vergnes)

Das bestätigte die regierende Militärjunta. Es ist das erste Mal, dass islamistische Rebellen den Militärstützpunkt Kati am Rande der Hauptstadt Bamako in ihrem seit mehr als zehn Jahren andauernden Aufstand angegriffen haben. Einer Mitteilung des Militärs zufolge explodierten zwei mit Sprengsätzen beladene Fahrzeuge am frühen Morgen an dem Militärcamp. Zwei Angreifer seien getötet worden, die Situation sei unter Kontrolle.

Dem Angriff war eine Reihe koordinierter Attacken von Aufständischen vorausgegangen. Unter anderem griffen Extremisten gestern einen Polizeistützpunkt 60 Kilometer nördlich von Bamako an und töteten nach Angaben des Militärs zwei malische Soldaten.

