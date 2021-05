Bundesinnenminister Seehofer hat den islamistischen Verein Ansaar International verboten.

Begründet wird das damit, dass die Spendensammlungen von Ansaar in der Absicht erfolgt seien, das Geld an terroristische Vereinigungen im Ausland weiterzugeben - insbesondere an die Al-Nusra-Front in Syrien, an die palästinensische Hamas sowie an Al-Shabaab in Somalia. Seehofer erklärte, wer den Terror bekämpfen wolle, müsse seine Geldquellen austrocknen.



Nach Informationen des Magazins "Der Spiegel" durchsuchen Beamte in zehn Bundesländern seit den frühen Morgenstunden Wohnungen und Räume von Mitgliedern des Vereins. Verboten wurden auch mehrere Teilorganisationen von Ansaar International.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.