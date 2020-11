Die in Frankreich geführte Debatte über Mohammed-Karikaturen führt in der deutschen Islamistenszene zu einer zunehmenden verbalen Gewaltbereitschaft.

Das sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Haldenwang, der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Seine Behörde verfolge die Entwicklung aufmerksam. Haldenwang betonte, in den vergangenen beiden Jahren seien etliche Anschlagspläne durch Durchsuchungen, Verhaftungen und Abschiebungen vereitelt worden. Die Gefahr, dass in Deutschland islamistische Anschläge verübt würden, sei unverändert hoch.



Mitte Oktober hatte ein 18-Jähriger in Frankreich einen Lehrer ermordet, der im Unterricht Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt hatte. Das löste eine Debatte über die Meinungsfreiheit im Land aus.

