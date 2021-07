Der Bundesnachrichtendienst warnt vor einem Wiedererstarken islamistischer Gruppen.

BND-Präsident Kahl sagte der "Süddeutschen Zeitung", fast 20 Jahre nach den Anschlägen des 11. September sei die Gefährdung durch das Extremistennetzwerk Al Kaida und die Terrormiliz IS nicht zurückgegangen. Trotz einiger Erfolge wie dem militärischen Sieg über den IS in seinen Kerngebieten im Irak und in Syrien, sei die Zahl der Akteure des Terrorismus gewachsen. Die größte Gefahr für eine Ausdehnung terroristischer Strukturen besteht nach Ansicht Kahls überall dort, wo staatliche Autorität und Strukturen fehlten.

