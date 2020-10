In Frankreich laufen nach der brutalen Ermordung eines Lehrers zahlreiche Polizeieinsätze gegen Islamisten.

Sie würden sich gegen dutzende Personen aus dem radikalisierten Milieu richten, sagte Innenminister Darmanin. Derartige Polizeieinsätze würden auch in den kommenden Tagen fortgesetzt. Im französischen Verteidigungsrat unter Vorsitz von Präsident Macron war gestern Abend beschlossen worden, stärker gegen Radikalisierung vorzugehen und auch den Hass im Netz noch stärker in den Blick zu nehmen.



Gestern demonstrierten Zehntausende Franzosen im ganzen Land. Sie erinnerten an den 47-jährige Geschichtslehrer Samuel Paty und traten für Meinungsfreiheit ein. Der Pädagoge war von einem 18-Jährigen enthauptet worden. Kurz danach prahlte er im Netz mit seiner Tat und schrieb, der Pädagoge habe den Propheten Mohammed herabgesetzt. Der Mann wurde von der Polizei erschossen.



Elf Menschen wurden festgenommen, darunter der Vater einer Schülerin, der im Internet gegen den Lehrer mobilisiert und auch Daten wie die Adresse der Schule veröffentlicht hatte. Paty hatte zum Thema Meinungsfreiheit über die Mohammed-Karikaturen im Unterricht gesprochen und ein Beispiel gezeigt. Präsident Macron nannte die Tat einen islamistischen Terrorakt.

