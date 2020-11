Die Sicherheitsbehörden in Deutschland müssen nach Einschätzung von Verfassungsschutzchef Haldenwang angesichts der Bedrohung durch islamistische Extremisten derzeit sehr wachsam sein.

Nach den Anschlägen der vergangenen Wochen in Frankreich und Österreich gehe es darum, einen sehr scharfen Blick auf die bekannten Gefährder zu werfen, sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz der ARD. Es gebe sicher einige, die über Nachahmungstaten nachdächten. Die Gefährdungslage durch islamistische Extremisten habe sich nach Einschätzung des Verfassungsschutzes nicht verändert, meinte Haldenwang. Sie sei unverändert hoch.

Debatte über Islamismus im Bundestag

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sind in Deutschland derzeit 615 islamistische Gefährder bekannt. Der Bundestag befasst sich am Nachmittag in einer Aktuellen Stunde mit dem islamistischen Terror und berät über mögliche Konsequenzen aus den jüngsten Anschlägen in Europa.



Zudem stimmt das Parlament über die Verlängerung der Auskunftspflichten von Unternehmen des Luftverkehrs, der Finanzdienstleistungen und der Telekommunikation im Antiterror-Kampf ab. Desweiteren befassen sich die Abgeordneten mit der Erhöhung der Hartz-IV-Sätze sowie der Verschiebung der für 2021 geplanten Volkszählung um ein Jahr.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.