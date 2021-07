Rund acht Monate nach dem islamistischen Anschlag in Wien mit vier Toten sind in Deutschland die Wohnungen mutmaßlicher Mitwisser durchsucht worden.

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft fanden Aktionen in Osnabrück und Kassel statt. Es handele sich um zwei junge Männer aus Deutschland und dem Kosovo, die schon kurz nach dem Attentat ins Visier der Ermittler geraten seien. Man verdächtige sie der Nichtanzeige geplanter Straftaten. Laut den Ermittlern gibt es Hinweise darauf, dass die Männer seit einem Besuch bei dem späteren Attentäter vor einem Jahr von dessen Absichten gewusst hätten.



Ein Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat hatte am 2. November in der österreichischen Hauptstadt mit mehreren Schusswaffen vier Menschen getötet und mehr als 20 Menschen zum Teil schwer verletzt, bevor er selbst durch Polizeischüsse starb.

