Sie hatten dem islamischen Propheten Mohammed sexuellen Kindesmissbrauch vorgehalten, weil er der Überlieferung nach im 7. Jahrhundert in der Wüstengesellschaft der arabischen Halbinsel ein minderjähriges Mädchen geheiratet hatte. Premierminister Modi suspendierte Sharma und Jindal von ihren Posten. Er betonte das Einstehen seiner Partei für Religionsfreiheit. Gleichzeitig verurteilte er die Kritik an den Äußerungen der beiden prominenten Politiker als "unbegründet und engstirnig". Sharma teilte auf Twitter mit, sie habe mit ihren Äußerungen auf abfällige Bemerkungen über Hindugötter reagiert, aber niemals die Absicht gehabt, "die religiösen Gefühle anderer zu verletzen."

Länder wie der Iran, Katar und Kuwait, die selbst unter teils massiver Kritik von Menschenrechtsorganisationen stehen, bestellten laut Medienberichten die jeweiligen indischen Botschafter ein, um offiziell zu protestieren. Saudi-Arabien verurteilte die Bemerkungen der beiden Politiker als "Beleidigung". Pakistans Präsident Alvi betonte, er habe wiederholt gesagt, dass Indien unter Modi religiöse Freiheiten mit Füßen trete und Muslime verfolge. Die Welt sollte das zur Kenntnis nehmen. Die Organisation Islamischer Staaten (OIC) nannte auf ihrer Webseite die Äußerungen von Sharma und Jindal einen weiteren Fall "einer wachsenden Flut von Hass und Verleumdung des Islam in Indien und systematischer Praktiken gegen indische Muslime". In den arabischen Ländern rufen Muslime in den Sozialen Medien zum Boykott indischer Waren auf.

Spannungen zwischen Hindus und Muslimen wachsen

In Indien wachsen seit langem die Spannungen zwischen Hindus und Muslimen. Die mehr als 170 Millionen Muslime des Landes sind seit der Machtübernahme der BJP und Modi im Jahr 2014 zunehmend Gewalt und Verfolgung durch Hinduextremisten ausgesetzt. Die BJP als politischer Arm der Hinduextremisten beschuldigt die Muslime, sich gegen den Hinduismus verschworen zu haben.

Der Konflikt stellt nach Ansicht von Experten auch eine Belastungsprobe für die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Indien und vor allem den Golfstaaten sowie eine Gefährdung der Sicherheit der Millionen Inder dar, die in der Region arbeiten. Das Handelsvolumen zwischen dem Gulf Cooperation Council (GCC) und Indien betrug 2020-21 mehr als 87 Milliarden US-Dollar. Die Region ist zudem einer der Hauptlieferanten Indiens für Öl und Gas.

