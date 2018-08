Die SPD-Spitze hat den umstrittenen Autor Thilo Sarrazin zum Parteiaustritt aufgerufen.

Generalsekretär Klingbeil sagte der Deutschen Presseagentur, was Sarrazin schreibe, habe mit sozialdemokratischen Positionen nichts zu tun. Er sei ein verbitterter Mann, der nur noch in der Partei sei, um seine absurden Thesen zu vermarkten. Der Juso-Vorsitzende Kühnert forderte ein neues Parteiausschlussverfahren gegen Sarrazin. Zuletzt war ein Ausschluss im Jahr 2011 gescheitert. Sarrazin erklärte, er fühle sich in der SPD, in der er seit 45 Jahren Mitglied sei, nach wie vor gut aufgehoben. In Berlin hatte er heute sein islam-kritisches Buch "Feindliche Übernahme" vorgestellt.



