Islamunterricht in NRW

Die nordrhein-westfälische Landesregierung wehrt sich gegen Kritik an ihrer Entscheidung, den türkischen Islamverband Ditib in die Gestaltung des islamischen Religionsunterrichts wieder einzubinden.

Das Land werde strikt im Auge behalten, dass der Landesverband seine geänderte, vom türkischen Staat unabhängigere Verfassung in der Praxis nicht umgehe, sagte ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Schulministeriums dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Das Schulministerium hatte vergangene Woche eine neue Kommission vorgestellt, die über die Inhalte des islamischen Religionsunterrichts mitbestimmen soll und in der die Ditib Mitglied ist.



Gegen diese Entscheidung hatten sich mehrere Politiker auf Landes- und Bundesebene ausgesprochen. So forderte Grünen-Politiker Özdemir die Entscheidung rückgängig zu machen, da mit ihr der türkische Präsident Erdogan Zugriff auf deutsche Schulen bekäme.

