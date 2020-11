Die Islamverbände in Deutschland haben den islamistischen Anschlag von Wien mit scharfen Worten verurteilt.

Der brutale Terrorakt habe auch sie in Deutschland bis ins Mark getroffen, teilte der türkische Islamverband Ditib in Köln mit. Die Tat sei ein Angriff "auf uns alle, auf unsere Gesellschaft und unseren Glauben". Die Terroristen und ihre Sympathisanten seien eine "verachtenswerte Gruppe gescheiterter Individuen", hieß es weiter. Man werde den Terror nicht siegen lassen. Terroristen handelten aus Hass und sie wollten Hass verbreiten. "Wir gewähren ihnen keinen Millimeter." Ähnlich äußerte sich der Generalsekretär der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG), Altas. Den Hinterbliebenen und den Verletzten gelte sein tiefstes Mitgefühl.



Die beiden großen Kirchen in Deutschland haben die islamistischen Anschläge ebenfalls verurteilt. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Bischof Bätzing, sagte in Bonn, keinerlei Form von Terror, kein islamistischer, kein rechts- und kein linksextremer, dürfe einen Platz haben in unserer Gesellschaft und Kultur. Terror im Namen einer Religion "pervertiert den Namen Gottes". Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, nannte die Tat einen Anschlag auf die Menschlichkeit überhaupt. Sich beim Morden auf Gott zu berufen, sei zynisch und die schlimmste Form des Missbrauchs von Religion.

