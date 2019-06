Bundespräsident Steinmeier hat das Engagement der Regierung in Island für mehr Klimaschutz gewürdigt.

Island sei der Vorreiter im Kampf gegen den Klimawandel, sagte Steinmeier nach einem Treffen mit Staatspräsident Johannesson in Reykjavik. Da müssten auch europäische Regierungen mehr tun als in der Vergangenheit. Steinmeier will heute noch mit der Ministerpräsidentin Jakobsdottir sprechen, die den Grünen angehört. Später will er eine Ausstellung über Frauen eröffnen, die 1949 aus Deutschland nach Island ausgewandert sind.