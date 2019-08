Island hat offiziell seinen ersten Gletscher für tot erklärt.

Am Wochenende ist am 700 Jahre alten Okjökull eine Gedenktafel enthüllt worden. Die ist ein "Brief an die Zukunft" und warnt davor, dass in den nächsten 200 Jahren auch alle anderen wichtigen isländischen Gletscher verloren gehen könnten. Die Gedenktafel solle deutlich machen, dass wir heute wüssten, was passiere - und was jetzt zu tun sei. Aber erst die Leser aus der Zukunft würden dann wissen, ob es auch gemacht worden sei.



Der Professor für Aerodynamik an der TU Berlin, Julian Weiss, sagte der Nachrichtenagentur AFP, das Veschwinden eines Gletschers sei "ziemlich visuelle" und spürbare Erfahrung. Der Klimawandel sei sonst im alltäglichen Leben nicht auf diese Weise zu erleben, da er sich aus der Perspektive eines Menschen sehr langsam vollziehe. Aus erdgeschichtlicher Sicht allerdings gehe das sehr schnell.

Auch anderswo schmilzt das Eis

Der Okjökull bedeckte einmal einen Vulkan. Heute liegt da zwar immer noch ein bisschen Eis - aber es ist so wenig, dass sich der Gletscher nicht mehr durch sein eigenes Gewicht bewegen oder fließen kann. Deswegen gilt der Okjökull schon seit einer Weile nicht mehr offiziell als Gletscher.



Auch anderswo auf der Welt schmelzen die Gletscher. Einer Studie vom April zufolge verliert die Welt jedes Jahr rund drei Mal so viel Gletscher-Eis, wie es noch bei uns in den Alpen gibt.